Барнаул, 22 мая, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, в 8.00 (местн.) в Алтайском крае открылись счетные участки для проведения предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам в Государственную Думу и Алтайское краевое Законодательное Собрание (АКЗС). Принять участие в голосовании могут все жители региона по месту регистрации и при предъявлении паспорта.

официальный сайт партии «Единая Россия» Предварительное голосование «ЕР» в Алтайском крае

«Все 374 участковых счетных комиссий полностью готовы к процедуре голосования и ждут избирателей на своей площадке. Участки будут открыты до 20.00», — отметили в пресс-службе алтайских «единороссов».

Что касается процедуры предварительного голосования, то она во многом будет во многом повторять привычный порядок голосования в день выборов. Члены счетных комиссий (в составе счетных комиссий 22 мая будет задействовано около 1800 человек) выдадут на руки каждому избирателю три бюллетеня — два по выборам кандидатов в Государственную Думу (по списку и одномандатным округам) и один — по выборам в Алтайское краевое Законодательное Собрание. Голосование будет рейтинговым: избиратель вправе проголосовать как за одного кандидата, так и проставить отметки напротив всех фамилий, указанных в бюллетене.

На данный момент в Алтайском крае зарегистрировано 40 участников предварительного голосования по выборам в Государственную Думу. По Федеральному округу выдвинулось 9 человек, по Барнаульскому округу (№39) — 11 человек, по Рубцовскому округу (№40) — 7 человек, по Бийскому округу (№41) — 9 человек, по Славгородскому округу (№42) — пять человек. Один участник выдвинул свою кандидатуру и по Федеральному округу, и по Рубцовскому одномандатному округу. Среди участников — 2 действующих депутата Госдумы, 4 депутата АКЗС и 2 депутата БГД.

В Алтайское краевое Законодательное Собрание свои кандидатуры выдвинули 283 человека. Из них — 31 действующие депутаты краевого парламента, 10 — депутаты БГД. Из всех участников предварительного голосования — почти треть не старше 35 лет.

Напомним, дню предварительного голосования предшествовал агитационный период. Каждый из участников в Госдуму, согласно Регламенту, должен был принять участие в дискуссии не менее двух раз.

«Все 40 кандидатов успешно выполнили это условие. Всего в Алтайском крае состоялось 18 площадок для дебатов, три из которых были организованы оргкомитетом дополнительно для того, чтобы все успели принять участие в дискуссии. Площадки были равномерно распределены по четырем одномандатным округам — дебаты состоялись в 12 городах и районах края. На обсуждение были вынесены пять федеральных тем, к которым региональный оргкомитет добавил три темы, актуальные именно для Алтайского края. Самыми популярными темами стали вопросы сбережения нации (здравоохранение, образование, социальная политика) и развития сельского хозяйства. Зрителями дебатов стали порядка 3000 человек», — отмечается в официальном сообщении «ЕР».

Как уже сообщало ИА REGNUM, для проведения голосования в счетные комиссии городов и районов края доставлено почти 570 000 бюллетеней по выборам кандидатов в Государственную Думу, половина из которых — бюллетени с фамилиями участников предварительного голосования по федеральному списку партии. Еще порядка 300 000 бюллетеней было изготовлено и доставлено для проведения предварительного голосования на 34 округах по выборам в Алтайское краевое законодательное собрание. Участники предварительного голосования, получившие наибольшую поддержку избирателей, будут выдвинуты партией «Единая Россия» на выборах в АКЗС и Госдуму на выборах в сентябре 2016 года.