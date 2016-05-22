Эдинбург, Великобритания, 22 мая, 2016, 06:19 — ИА Регнум. В результате голосования в соборе пресвитерианской церкви Шотландии в Эдинбурге было принято решение о том, что теперь церковь разрешает своим священникам вступать в однополые браки. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил телеканал ABC.

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Для священников, решивших вступить в брак с человеком одного с собой пола, будут выделены специальные приходы, в которых прихожане будут готовы принять пасторов и дьяконов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Отметим, что в ходе голосования об однополых браках между священниками приняли участие около 850 пресвитерианской церкви из Шотландии, Великобритании, других европейских стран, Африки, Азии. Как сообщает телеканал, традиционные брачные узы были признаны на соборе пресвитерианской церкви Шотландии самым важным элементом современного общества. При этом церковь обратила внимание на то, что если супружеской парой захотят стать священнослужители одного пола, то религиозное образование не будет выступать против этого.

Интересно также, что на Теологическом форуме, который состоится в 2017 году в Шотландии, одной из главных для обсуждения тем станет вопрос об однополых взаимоотношениях.

Напомним, что однополые браки между мужчинами были узаконены в Шотландии уже в феврале 2015 года. Лишь Северная Ирландия из всей Великобритании пока не признала браки между однополыми людьми.