Красноярск, 22 мая, 2016, 06:10 — ИА Регнум. 22 мая в Красноярском крае проходит предварительное голосование «Единой России», победители которого станут кандидатами партии на выборах в Государственную думу и Законодательное собрание Красноярского края, которые состоятся в сентябре.

er.ru Предварительное голосование «Единой России»

«Предварительное голосование «Единой России» — это выборы до выборов», — говорится на официальном партийном сайте. По принятому в партии правилу, кандидатом на выборах любого уровня можно стать, только преодолев процедуру предварительного голосования. При помощи этого инструмента «Единая Россия» стремится провести предварительный отбор из большого числа претендентов на депутатские кресла от партии власти.

Участие в предварительном отборе открыто и для беспартийных. То есть действующие депутаты будут участвовать на равных условиях с начинающими политиками. Проголосовать за претендентов также могут все желающие. Голосование ведется на 444 участках во всех районах Красноярского края. Для участия в праймериз зарегистрированы 29 человек.

«Единороссы» заявляют, что в ходе предварительного голосования красноярцы могут принять участие не только в отборе кандидатов, но и в выработке предвыборной программы. На участках предварительного голосования будет организован сбор «наказов» для будущих депутатов от населения.