Владивосток, 22 мая, 2016, 06:02 — ИА Регнум. В Приморье с одного из участков праймериз «Единой России» вынесли урну для голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Алексей Ивнов ИА REGNUM В Приморье в разгар голосования выносят урну

Как сообщало ИА REGNUM, на участке № 2564.095 в поселке Пластун Приморского края выявлены нарушения регламента голосования. Участок не оборудован кабинками для тайного голосования, к тому же, через два часа с момента открытия участка, здесь закончились бюллетени и людям для голосования выдавали анкеты, в которые надо вписать фамилии кандидатов. В 12 часов закончились и эти «бумажки».

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После получасового замешательства, из помещения избирательного участка двое мужчин вынесли урну для голосования, погрузили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Председатель избирательной комиссии Ольга Тремасова корреспонденту ИА REGNUM объяснила вынос урны «решением регионального политсовета партии «Единая Россия».

«Это не предварительные выборы, а какой-то фарс. Подсчет голосов должен происходить в присутствии наблюдателей. А что там теперь в урну закинут — неизвестно», — заявил один из наблюдателей на этом участке.

Как удалось все-таки выяснить корреспонденту ИА REGNUM, урну увез водитель главы поселка.