Волгодонск, Ростовская область, 22 мая, 2016, 05:57 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, стало известно о том, что в городе Волгодонск Ростовской области по факту гибели двух пациентов 1951 горда рождения пансионата для престарелых и инвалидов Следственный комитет России проводит проверку. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на следственного управления СК РФ по Ростовской области Галину Гагалаеву.

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Причиной гибели двух мужчин пенсионного возраста могла послужить ссора между ними, в результате которой один мужчина мог нанести несколько ножевых ранений другому. В результате полученных травм потерпевший умер. Второй мужчина после этого покончил жизнь самоубийством.

Что конкретно стало причиной ссоры между двумя пациентами пансионата для престарелых и инвалидов, пока неизвестно, сообщила Гагалаева.