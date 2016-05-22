Гавана, 22 мая, 2016, 11:49 — ИА Регнум. 89-летний лидер кубинской революции Фидель Кастро, уже ставший легендой при жизни, встретился с главой Боливии Эво Моралесом, который находился на Острове Свободы с визитом. Встреча Кастро и Моралеса состоялась в Гаване, о чем кубинское гостелевидение сообщило в субботу, 21 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фидель Кастро

Президент Боливии написал в своем микроблоге в Twitter: «В тот день, когда появится антикапиталистический и антиимпериалистический североамериканский президент, Гуантанамо вернется Кубе».

Таким образом Эво Моралес поделился тем, что надеется на возвращения кубинской стороне территории военно-морской базы Гуантанамо, которая находится под юрисдикцией американских властей

Во время дружеской встречи Кастро и Моралес обсудили ситуацию в Латинской Америки в целом. Также поговорили о том, как страны процветающего капитализма предпринимают условия для уничтожения латиноамериканского политического и социального движения. По завершению пребывания в Кубе президент Боливии был награжден орденом Хосе Марти, высшей наградой Острова Свободы.