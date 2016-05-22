Владивосток, 22 мая, 2016, 05:12 — ИА Регнум. На нескольких участках предварительного голосования «Единой России» в Приморье отмечается ряд грубейших нарушений. Так, в посёлке Пластун уже к 10 утра закончились бюллетени и избирателям начали выдавать непонятные анкеты для голосования, не все из участков оборудованы кабинками для голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Алексей Иванов ИА REGNUM Избирательный участок в поселке Пластун Приморского края

На избирательных участках в Пластуне и Тернее Приморского края выявлены нарушения регламента голосования. Прежде всего, участок не оборудован кабинками для тайного голосования, к тому же через два часа с момента открытия участка в Пластуне, здесь закончились бюллетени и людям для голосования выдавали анкеты, в которые надо вписать фамилии кандидатов. В 12 часов закончили и эти «бумажки». Избирателей отправляют восвояси.

Вызывает вопросы и процедура выдачи бюллетеней: члены избирательной комиссии берут у людей паспорта и выходят в другую комнату, и лишь потом выдают бюллетени.

При этом в это помещение не допускают ни представителей СМИ, ни наблюдателей.

Председатель избирательной комиссии Ольга Тремасова объяснений по поводу выявленных нарушений не даёт.