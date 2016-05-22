Вашингтон, 22 мая, 2016, 04:51 — ИА Регнум. Президент СШАБарак Обама заявил, что российская сторона недостаточно заинтересована в ядерном разоружении. Соответствующее высказывание американского лидера прозвучало во время его интервью для японского телеканала NHK в преддверие своего визита в Японию для участия в саммите «Большой семерки».

permonline.ru Ядерные ракеты

По словам Обамы, США и Россия могут сокращать ядерные вооружения, однако до сих пор власти РФ не высказывали заинтересованности по этому поводу. Президент США также напомнил, что в начале своей карьеры на посту главы государства, в 2010 году, он сумел подписать с Россией новый договор об уничтожении части наступательных вооружений. В следствие чего ядерный арсенал обеих стран был сокращен.

Барак Обама, помимо прочего, отметил, что сегодня в вопросе сокращения ядерного вооружения удалось достичь немногого. Однако важно, подчеркнул американский лидер, что рост объемов вооружений в ядерных державах в настоящее время не наблюдается.

«Я считаю, сейчас существует тенденция к тому, чтобы не создавать новые виды вооружений», — заявил Обама.

Примечательно, что несмотря на то, что американский лидер выступает за сокращение объемов ядерного вооружения, приносить извинения Японии за атомную бомбардировку Хиросимы он не стал. Обама заявил, что в разгар войны лидеры принимают «любые решения», а заниматься изучением вопроса должны историки.