Каир, 22 мая, 2016, 03:34 — ИА Регнум. «Мы собьем этот самолет» — такую надпись на самолете EgyptAir, который упал 19 мая, оставили сотрудники аэропорта в Каире. Об этом со ссылкой на сотрудников службы безопасности египетской авиакомпании сообщает The New York Times в субботу, 21 мая.

i.ianews.ru Египетский самолет

По одной из версий, авторами угрозы стали работники наземных служб, которые поддерживали группировку «Братья-мусульмане», деятельность которой запрещена в России и ряде других стран.

Надпись с угрозой на арабском языке появилась два года назад, рассказал собеседник издания. По словам источника, надпись была сделана на нижней части фюзеляжа, когда самолет находился на стоянке в аэропорту Каира. Также сотрудники аэропорта рядом с регистрационным номером самолета SU-GCC с именем президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси написали слова «убийца» и «предатель».

Соответствующие надписи были сделаны в связи со сложившейся на тот момент политической ситуацией в Египте. Эта надпись, по словам собеседника издания, не связана с угрозой совершения теракта.

Обратив внимание на этот инцидент, авиакомпания приняла более жесткие меры безопасности. Работники, замеченные в политических пристрастиях, были уволены. Число сотрудников служб безопасности после этого случая было увеличено.

Напомним, что 19 мая с радаров исчез лайнер А320 с 66 пассажирами на борту. Самолет следовал из Парижа в Каир. Днем позже обломки воздушного судна и фрагменты тел пассажиров были обнаружены неподалеку от греческого острова Карпатос.