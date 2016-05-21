Вашингтон, 22 мая, 2016, 02:18 — ИА Регнум. В субботу, 21 мая, аудиозапись, на которой зафиксированы переговоры пилотов потерпевшего крушения авиалайнера компании EgyptAir с диспетчером из Цюриха, была опубликована на сайте CNN на арабском языке.

Jetstar Airways Кабина пилотов в самолёте

На записи были зафиксированы переговоры между экипажем самолета и диспетчером, когда воздушное судно пролетало над Швейцарией. Все, что записано, является обычными переговорами диспетчера и экипажа. Нет ни одного свидетельства, указывающего на то, что на борту могли быть какие-то проблемы, послужившие причиной крушения лайнера. Швейцарский диспетчер в конце разговора желает экипажу хорошего полета и просит переключиться на диспетчера из Италии.

Напомним, что 19 мая рейс MS804 авиакомпании EgyptAir, перевозивший 66 пассажиров совершал полет из Парижа в Каир. В этот же день он исчез с радаров над Средиземным морем в воздушном пространстве Египта. Днем позднее, 20 мая, в 290 километрах к северу от города Александрии в море были обнаружена обломки воздушного судна и вещи пассажиров. Как предполагает египетское министерство авиации, в результате катастрофы никому не удалось выжить. По мнению спецслужб и экспертов, на борту самолета мог произойти взрыв бомбы.