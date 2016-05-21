Вашингтон, 22 мая, 2016, 01:53 — ИА Регнум. На афганско-пакистанской границе в результате удара американского беспилотника, скорее всего, был ликвидирован лидер радикального движения «Талибан» в Афганистане мулла Ахтар Мансур. Об этом в субботу, 21 мая, сообщило британское издание Reuters.

sharij.net Боевик «Талибана»

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что операция по уничтожению лидера боевиков была проведена в отдаленном регионе. В настоящее время американское военное ведомство занимается анализом результатов авиаудара и позже обнародует более подробную информацию, отметил Кук.

Пресс-секретарь Пентагона, говоря о Мансуре, заявил: «Он представлял угрозу для гражданских лиц и сил безопасности в Афганистане, наших войск и партнеров по коалиции…».

Как пишет агентство Reuters, авиаудар по позициям боевиков был санкционирован президентом США Бараком Обамой. Ряд американских СМИ также сообщает о том, что, помимо, главаря радикального движения «Талибан», был уничтожен по меньшей мере еще один боевик.