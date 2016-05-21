Санкт-Петербург, 22 мая, 2016, 01:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 22 мая, как и во всей стране, «Единая Россия» проводит предварительное голосование, которое должно определить, кто станет партийным кандидатом и попадет в бюллетень для голосования на выборах 18 сентября 2016 года.

er.ru Думские праймериз «Единой России»

Проголосовать за «кандидатов в кандидаты» Госдумы может любой желающий, в Петербурге для этого открыли 376 участков в школах, которые будут принимать совершеннолетних горожан с 08:00 до 20:00. Отметим, что, как правило, на выборах в городе работают почти 1800 избирательных участков.

Участие в предварительном голосовании — обязательное условие для выдвижения на выборы от «Единой России» в федеральный парламент, половина из 450 депутатов которого будут избираться по одномандатным округам, половина — по партийным спискам. Итоги предварительного голосования подведут 27 мая, однако до съезда партии, намеченного на 22 июня, проигравшие кандидаты могут подать апелляции, съезд же своим решением может скорректировать список от региона.

На участках петербуржцам вручат два бюллетеня: в одном из них те, кто хочет баллотироваться в Госдуму по одному из восьми одномандатных округов, на которые поделен Санкт-Петербург; во втором — желающие попасть в партийный список «Единой России». В округах набирается от 8 до 26 претендентов на место кандидата, в зависимости от округа. По списку рассчитывают пойти более 50 человек.

Всего в Петербурге на праймериз зарегистрировались почти 130 кандидатов, но участвовать в итоге будут около 120 человек, потому что некоторые не пришли на дебаты, которые партия проводила каждые выходные со 2 апреля. Голосование будет рейтинговым, то есть, избиратели могут поставить галочки даже напротив всех фамилий, победителями окажутся самые популярные.

Стоит отметить, что от Петербурга попасть в Думу традиционно стремятся как просто известные личности, так и опытные парламентарии. В частности, на праймериз в северной столице баллотируется глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин, который в нынешней Думе представляет Ростовскую область. Однако Петербург ему не чужой: Плигин — выпускник знаменитого юрфака СПбГУ.

Изначально планировал баллотироваться в Петербурге и депутат Госдумы Евгений Федоров — лидер «Национально-освободительного движения» (НОД), которое ряд петербургских депутатов требует запретить как экстремистскую организацию. Однако Федоров решил, что город на Неве не для него, снял свою кандидатуру и отправился на праймериз в Калининград.

Неожиданностью для горожан стало и выдвижение оперной дивы и действующего депутата Госдумы Марии Максаковой-Игенбергс, которая участвует в «предвыборах» по Западному одномандатному округу №212. Там ей составит конкуренцию думский коллега Сергей Вострецов. Кроме того, в Петербурге выдвигаются парламентарии Ирина Соколова (214-й округ), Юрий Петров, Василий Шестаков (213-й округ), советник спикера Госдумы Сергея Нарышкина и соратник экс-спикера Бориса Грызлова — Юрий Шувалов, депутат Заксобрания Петербурга Виталий Милонов (оба — 218-й округ), депутат Заксобрания Евгений Марченко (213-й округ), сопредседатель ОНФ Виталий Фатеичев (214-й округ).

Стоит также отметить советника заместителя председателя правления банка ВТБ Владимира Барканова, который уже побывал сенатором Совета Федерации, гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Боярского, вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Дивинского, который пойдет по 211-му округу.

Читайте также в этом сюжете: На думских праймериз в Ленобласти конкуренция составит 9 человек на место

Добавим, что после праймериз 2011 года, перед предыдущими выборами в Госдуму, окончательный список кандидатов от «Единой России» в Петербурге отличался от итогового протокола победителей предварительного голосования.

Также отметим, что предварительное голосование по выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга состоится после думских праймериз. В нем смогут голосовать лишь члены партии и представители общественных организаций.