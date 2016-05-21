Самара, 22 мая, 2016, 01:33 — ИА Регнум. Из списка участников предварительных выборов партии «Единая Россия» выбыл губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

er.ru Праймериз «Единой России»

Как заявили в пресс-службе, завершение участия Меркушкина в праймериз «Единой России» позволит повысить в регионе конкурентность партийных выборов. Также в информационном представительстве губернатора отметили, что решение об окончании участия в предварительных выборах было принято совместно самим губернатором и руководством регионального отделения партии.

Напомним, что Николай Меркушкин планировал идти в составе списка ЕР на выборах в Самарскую губернскую думу. Еще 8 апреля партия власти сообщила, что самарский губернатор примет участие в праймериз «Единой России». В заявлении Меркушкина говорилось о том, что он намеревался возглавить первую тройку партии на выборах в Законодательное Собрание. Однако, по словам губернатора, ни один из трех кандидатов не планирует работать после выборов в думе. А участие тройки необходимо для «создания мотивации, стимулов для работы в округах».

Предварительные выборы «Единой России» состоятся в сегодня, 22 мая. От участия в праймериз уже отказались такие депутаты как Михаил Слипенчук, Александр Хинштейн и Елена Николаева, а также экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.