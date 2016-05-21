Брюссель, 22 мая, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Германия и Франция уверены в том, что сейчас не лучшее время для отмены визового режима с Украиной. Об этом в субботу, 21 мая, на Совете Евросоюза в Брюсселе заявили главы МВД ФРГ и Франции, пишет агентство Sputnik.

like.sumy.ua Отменит ли Брюссель визовый режим с Украиной?

По словам французского министра внутренних дел Бернара Казнёва, в течение ближайших недель и даже месяцев вопрос об отмене визового режима с Украиной не может быть решен.

Министр пояснил: «Франция этого не хочет».

Его немецкий коллега Томас де Мезьер заявил об аналогичной позиции Германии. Как отметил Мезьер, для начала необходимо дождаться, пока Европейский парламент не разработает и не одобрит механизм экстренного приостановления безвизового режима с третьими странами. Речь идет о механизме, который позволит Европейскому союзу в любой момент, когда он посчитает, что наплыв мигрантов из Украины, Турции и других стран слишком велик, отменить безвизовый режим в одностороннем порядке.

Напомним, что ранее официальный Киев заявил, что ждет отмены визового режима уже к этой осени. Так, вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью телеканалу «112 Украина» ранее сообщила, что на решение Брюсселя не должно повлиять нежелание других стран-членов ЕС отменять визовый режим с Украиной. По словам вице-премьера по евроинтеграции, Украина имеет право рассчитывать на безвизовый режим в 2016 году.