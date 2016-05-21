Санкт-Петербург, 22 мая, 2016, 00:31 — ИА Регнум. Любой житель Ленинградской области в воскресенье, 22 мая, сможет высказаться в пользу одного из участников предварительного голосования и, тем самым, повлиять на состав будущих кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах 18 сентября 2016 года в Государственную Думу и региональный парламент. В Ленобласти будет работать 191 участок для голосования.

er.ru Думские праймериз «Единой России»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинградского областного отделения партии «Единая Россия», в 47-м регионе участие в предварительном голосовании принимают 227 кандидатов: 199 человек пробуют свои силы в Законодательное собрание Ленобласти, а 28 — в Государственную Думу. Причем, среди последних, семь участников выдвинулись одновременно по одномандатным округам Ленинградской области (их три) и федеральному списку.

В ходе кампании по проведению праймериз два кандидата снялись по собственному желанию: бизнесмен Николай Нюганен и нынешний депутат областного парламента Дмитрий Силаев. Еще двум заявившимся кандидатам было отказано в регистрации из-за наличия в их биографии факта прекращенного уголовного дела.

Напомним также, как сообщало ИА REGNUM, один кандидат был исключен из списка участников предварительного голосования за подкуп избирателей. «За совершение им действий, дискредитирующих партию «Единая Россия» и наносящих ущерб ее политическим интересам», — гласит решение оргкомитета партии в отношении Геннадия Иванова, выдвигавшегося по Никольскому одномандатному округу №16 в парламент Ленобласти.

Что касается явных лидеров предстоящих предварительных выборов, то один из них всем хорошо известен — спикер Государственной думы Сергей Нарышкин. «Он традиционно идет на выборы от Ленинградской области. Очевидно, что Нарышкин — политический тяжеловес. Жители региона однозначно поддержат Сергея Евгеньевича — это было видно и в ходе его встреч с избирателями, в ходе дебатов», — считает декан факультета политологии СПбГУ Станислав Еремеев. Также среди фаворитов, вполне вероятно, окажутся депутат Госдумы Сергей Петров и главврач Ленинградской областной больницы Татьяна Тюрина.

Острую борьбу можно ожидать на предварительных выборах по Всеволожскому одномандатному округу №111, где за выход в финал поборются известные спортсмены: депутат Госдумы Светлана Журова и глава Всеволожского района Владимир Драчёв. Конкуренцию известным конькобежке и биатлонисту вполне может составить депутат областного парламента Владимир Петров, получивший известность своими многочисленными и неоднозначными инициативами.

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«Праймериз разогревает политические настроения, дает возможность избирателям узнать тех кандидатов, которых они могли бы поддержать на предстоящих выборах. Кроме того, одна из задач, которая решается в ходе праймериз — использование механизма обратной связи, когда кандидаты выступают со своими предложениями и с его помощью корректируют то, что затем войдет в партийную программу. Также эта процедура дает возможность всем активным гражданам воспользоваться этим социальным лифтом и оказаться внутри партии. Это площадка для выдвижения новых лиц, позволяющая отобрать тех, кто готов идти на выборы, умеет слышать и может конкретными предложениями конструктивно содействовать решению стоящих задач», — отмечает политолог Станислав Еремеев.

Особенностью предварительного голосования, отличающей эту процедуру от реальных выборов, является то, что избиратели во всех бюллетенях смогут проголосовать сразу за нескольких кандидатов. Такой метод принято называть «мягким рейтинговым голосованием». Те, кто наберет наибольшее количество голосов, будут выдвинуты от партии «Единая Россия» на выборах 18 сентября.

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Напомним итоги прошлой думской кампании в Ленобласти. В выборах депутатов Государственной Думы в 2011 году приняли участие 680 тысяч 545 избирателей региона, что составляет 51,51% от общего числа избирателей, внесенных в списки. По итогам голосования наибольшее число голосов получил федеральный список кандидатов политической партии «Единая Россия» — 33,03% (224 тысячи 332 голоса). Партия «Справедливая Россия» набрала 25,30% (171 тысяча 860 голосов). За Коммунистическую партию Российской Федерации проголосовало 17,39% избирателей (118 тысяч 105 избирателей). Либерально-демократическая партия России получила 14,98% (101 тысяча 773 голоса). Партии, не преодолевшие действовавший на тех выборах 7-ми процентный барьер: «Яблоко» — 5,02%, «Патриоты России» — 1,19%, «Правое дело» — 0,65%.