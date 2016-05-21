Воронеж, 22 мая, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Инклюзивный фестиваль «Мультяшкино» прошел в воронежском парке «Динамо» 21 мая. На площадке фестиваля дети вместе с родителями смогли посетить «Город художников», «Город мастеров», «Олимпийскую деревню», узнать, как делаются анимационные мультфильмы, увидеть процесс вырезания из дерева игрушечных фигурок, пройтись по стропе (по-английски это называется slackline), а также посмотреть мультфильмы анимационной студии Wizart, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Волонтеры «Города художников»

Одна из целей мероприятия — включение людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества. Фестиваль «Мультяшкино» прошел в Воронеже во второй раз. В первый раз большой детский праздник состоялся в 2008 году. По словам директора фестиваля Елены Корельской, главным толчком для повторения фестиваля стало то, что организаторы увидели изменение общества и необходимость делать новые шаги в развитии инклюзивности.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Фестиваль «Мультяшкино» в Воронеже

«По большому счету, мы делали праздник. Для нас было главным сделать фестиваль настоящим большим городским детским праздником. Если нас будут поддерживать и в дальнейшем, и мы сможем проводить этот фестиваль на ежегодной основе, мы будем очень счастливы», — рассказала Елена Корельская.

Фестиваль прошел при поддержке правительства Воронежской области, а также фонда содействию решению проблем аутизма в России «Выход», реабилитационного центра «Парус надежды» и других. Благодаря фонду «Выход» фестиваль действительно получился инклюзивным — фонд оплатил тысячу билетов для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Выступление на главной площадке фестиваля «Мультяшкино», Воронеж

«В Воронежской области более пяти тысяч инвалидов, и все эти дети, их семьи хотят жить нормально. Что значит нормально: утром выйти из дома, пойти в детский сад, посидеть в парке, кафе, погулять. Но, к сожалению, сейчас это не всегда возможно именно из-за отношения общества, потому что общество не готово принять необычное поведение, необычный вид ребенка, — рассказала директор «Паруса надежды» Ирина Петрова. — Я надеюсь, что будет создана дружелюбная среда для детей, которая позволит показать всем родителям, как можно жить вместе.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Участники творческих коллективов

Кроме развлекательных и образовательных площадок для детей на фестивале также работала зона «Большое родительское собрание», на котором родители могли получить консультацию у врачей и специалистов департамента образования. Организаторы предвидели, что вопросов будет достаточно много, и ответить на все специалисты не успеют, поэтому вопросы можно было оставить волонтерам. В течение нескольких недель на них будут даны ответы.

ИА REGNUM — информационный партнер фестиваля.