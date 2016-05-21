Москва, 21 мая, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА (Москва) Роман Широков испытывает особенные эмоции от чемпионства в составе «красно-синих». Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил сам футболист.

Steindy Роман Широков

«Первое чемпионство было более значимое в карьере, здесь уже третье, но с родным клубом, поэтому эмоции сопоставимы», — сообщил Широков.

При этом футболист добавил, что пока не знает, продолжит ли он спортивную карьеру в столичном клубе.

«Не я решаю (останусь ли в ЦСКА), — говорит он. — Если вдруг предложат, то я с удовольствием рассмотрю предложение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский ЦСКА обыграл казанский «Рубин» в матче заключительного тура чемпионата России по футболу и стал победителем турнира. Встреча, прошедшая 21 мая в Казани, завершилась со счетом 1:0.