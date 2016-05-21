Оренбург, 21 мая, 2016, 21:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту неправомерного доступа к сайту регионального правительства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 272 Уголовного кодекса России «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 21 мая сотрудник пресс-службы областного УМВД Александр Караванский.

Цитата из к/ф «Пароль «Рыба-меч». Реж. Доминик Сена. 2001. США — Австралия Хакер

«Накануне в УМВД России по Оренбургской области поступила информация, что на сайте местного правительства неизвестные разместили недостоверную информацию. По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проведен комплекс оперативных мероприятий, в ходе которых факт преступления был задокументирован», — сказал представитель органов внутренних дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 20 мая атаке хакеров подвергся портал правительства Оренбургской области. На официальном сайте областной власти появился провокационный материал. В пресс-релизе, якобы подготовленном пресс-службой главы региона и областного правительства, от имени губернатора Оренбургской области говорилось о террористической угрозе со стороны Казахстана. «Сегодня, 23 мая, в Правительстве Оренбургской области Правительством Оренбургской области было проведено экстренное совещание о неотложных мерах в связи с трагическими событиями в северных районах Республики Казахстан под председательством Губернатора Оренбургской области Юрия Александровича Берга. Присутствовали члены Правительства и руководители силовых ведомств», — начиналось сообщение от 20 мая.

Меньше чем через час после появления текст заблокировали и появился официальный комментарий: произошел взлом официального интернет-портала Оренбургской области. Губернатор и правительство Оренбургской области не имеют отношения к заведомо ложной информации.

Ответственность за взлом портала взяла на себя проукраинская хакерская группировка Рух8, опубликовав информацию об этом на собственном сайте. Операцию по взлому портала правительства Оренбургской области они назвали «Стеклянный шар». Об этом сообщает портал RIA56.