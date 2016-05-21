Объявлен состав сборной России на Евро-2016
Москва, 21 мая, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Леонидом Слуцким объявил состав команды для подготовки к чемпионату Европы, который пройдёт летом 2016 года во Франции. Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС), всего в список попали 23 игрока.
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»), Александр Кокорин («Зенит»).
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Маринато Гильерме («Локомотив»).
Полузащитники: Александр Головин (ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Самедов («Локомотив»), Роман Широков (ЦСКА), Павел Мамаев («Краснодар»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Олег Иванов («Терек»), Олег Шатов («Зенит»), Игорь Денисов («Динамо»).
Защитники: Роман Нойштедтер («Шальке-04»), Василий Березуцкий (ЦСКА), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Алексей Березуцкий (ЦСКА), Георгий Щенников (ЦСКА), Роман Шишкин («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»).
Отметим, что защитники Юрий Жирков («Зенит») и Олег Кузьмин («Рубин») из-за травм пропустят чемпионат Европы-2016 во Франции.
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