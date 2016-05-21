Тверь, 21 мая, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Тверская область присоединилась к традиционным акциям «Всероссийский день посадки леса» и «Лес Победы». Основные мероприятия прошли 21-го мая в Городе воинской славы Ржеве, который в этом году отмечает своё 800-летие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Фото пресс-службы правительства Тверской области

На мемориальном комплексе Великой Отечественной войны исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Руденя вместе с ветеранами, молодежью, представителями исполнительных органов власти и руководством района высадили аллею.

Всероссийский день посадки леса отмечается с 2011 года, Тверская область участвует в мероприятии ежегодно. В год 70-летия Великой Победы в регионе стартовала акция «Лес Победы» в память о сотнях тысяч солдат и офицеров, мирных жителей, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашей Родины. В этот день в районах и городах закладываются новые парки, скверы, аллеи. Одна из таких 21-го мая появилась на Ржевском мемориале.

«Нам очень приятно и почетно внести вклад в сохранение памяти о Великой Победе, — отметил глава региона Игорь Руденя. — Проведение подобных мероприятий очень важно для молодого поколения. Такие созидательные акции сплачивают людей и не дают забыть о подвиге наших ветеранов».

В этом году только в рамках Всероссийского дня посадки леса в Тверской области посажено около 1 миллиона 100 тысяч саженцев. Эта работа объединила все города и районы региона, а в акции приняли участие 2,8 тыс. человек.