Палермо, Италия, 21 мая, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Извержение вулкана Этна, который является самым высоким действующим вулканом Европы, произошло на острове Сицилия в Италии. Как передают Вести.Ru, природное явление длилось несколько часов и сопровождалось мощными выбросами пепла с юго-восточной стороны склона и лавы — с западной.

gnuckx Извержение вулкана Этна. 2011

Активность вулкана была зафиксирована еще в начале недели, однако само извержение произошло 21-го мая.

Отмечается, что благодаря благоприятным погодным условиям, местным жителям сейчас ничто не угрожает.

Вулкан Этна — один из самых активных в мире. Последний раз он извергался в декабре 2015 года. Тогда фонтан магмы из центрального кратера поднялся на высоту в 1 км, а столб пепла — на 3 км.