Багдад, 21 мая, 2016, 20:19 — ИА Регнум. На севере Ирака на рынке прогремел мощный взрыв. Как сообщил источник в полиции, в результате теракта погибли 7 человек, еще 28 получили ранения.

United States Marine Corps Ирак. Взрывы

Трагедия произошла в субботу, 21-го мая, в деревне Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин).

По предварительным данным, к кровавой акции причастен террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство, передает RT.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: Ирак вновь сотряс взрыв террориста-смертника