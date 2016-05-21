Москва, 21 мая, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Начало игры складывалось в пользу ЦСКА, но их преимущество не превышало десяти очков. Во второй четверти «Химки» счёт сравняли, и даже вышли на одно очко вперёд, но к перерыву армейцы снова выигрывали 49:43. В третьей четверти армейцы начали увеличивать своё преимущество, заставив тренера «Химок» Душко Ивановича использовать два минутных перерыва. Тем не менее, к началу четвёртой четверти армейцы вели уже +17 очков. Заключительную четверть «Химки» начали рывком 12:2. Но до конца матча ЦСКА играли легко и раскованно, не давая химчанам сделать разницу в очках однозначной. Победа армейцев выглядит вполне закономерной. Они сегодня сильнее.

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ЦСКА (Москва) — «Химки» (Химки) 99:87 (23:16, 26:27, 34:23, 16:21), счёт в серии 2:0

Теперь противостояние ЦСКА и «Химок» продолжится в Химках. Третий матч полуфинальной серии пройдёт 24-го мая, а 23-го мая свой третий матч проведут в Санкт-Петербурге «Зенит» и УНИКС. УНИКС, как и ЦСКА, ведёт в серии 2:0.

Ранее в этом сюжете: ЦСКА победил «Химки» в первом матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ.