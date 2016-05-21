Иркутск, 21 мая, 2016, 19:36 — ИА Регнум. 22-го мая в Иркутской области пройдет предварительное голосование, в ходе которого определятся кандидаты, которые будут выдвинуты от партии «Единая Россия» на выборы в Государственную думу от Иркутской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

FOTOBANK.ER Праймериз «Единой России»

22-го мая в Иркутской области будет открыто 377 счетных участков, будут работать 1534 члена участковых счетных комиссий. Участники предварительного голосования смогут сделать свой выбор с 8:00 до 20:00 часов.

«Предварительное голосование максимально приближено к реальным выборам. Все счетные участки будут оборудованы кабинами и ящиками для голосования, стендами с информацией о порядке заполнения бюллетеней. Бюллетени имеют несколько степеней защиты, включая микротекст, водяные знаки, специальную краску и бумагу», — отметили в региональном отделении партии.

От Иркутской области в предварительном голосовании участвуют 48 человек, из них по Иркутскому одномандатному избирательному округу №93 — 16 человек, по Ангарскому округ №94 — 12 человек, по Шелеховскому округу №95 — 8 человек, по Братскому округу № 96 — 5 человек. На прохождение в партийный список претендуют 19 человек. Все они выполнили обязательное условие регламента и приняли участие в двух и более дебатах, а некоторые из кандидатов — в четырех и более.

На избирательном участке каждый избиратель получит несколько бюллетеней: по федеральному и по одномандатному избирательному округу (Ангарскому, Братскому, Иркутскому, Шелеховскому). Как и на традиционных выборах, при себе нужно иметь паспорт, напомнили организаторы предварительного голосования.

Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, после утверждения на съезде партии, который пройдет в конце июня в Москве, будут представлять партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму 18-го сентября 2016 года.

По мнению экспертов, в Шелеховском округе основная борьба развернется между Сергеем Теном и Тимуром Сагдеевым, в Братском округе — между Андреем Чернышевым и Николаем Труфановым, в Иркутском округе — между Олегом Каньковым и Александром Ханхалаевым.