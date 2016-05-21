Киев, 21 мая, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Украина защищает Европу от «варварства, тирании, агрессии и милитаризма». Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая на Михайловской площади в Киеве по случаю Дня Европы, который 21-го мая отмечается на Украине.

ИА REGNUM Защитник Европы

«Сегодня именно мы, украинцы, защищаем Европу, защищаем от варварства, от тирании, от терроризма, от агрессии, от милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом, — заявил он. — Мы, украинцы, сегодня на передовой защиты европейской цивилизации».

При этом Порошенко добавил, что Европа — это будущее Украины, отмечает телеканал «112 Украина».

«Европа — национальная идея, которая царит в сердцах украинцев, которая объединяет», — отметил глава государства.

Порошенко также надеется, что в будущем граждане Украины будут представлены в Европарламенте, Еврокомиссии, европейских институциях.

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