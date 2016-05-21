Порошенко назвал Украину «защитником Европы»
Киев, 21 мая, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Украина защищает Европу от «варварства, тирании, агрессии и милитаризма». Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая на Михайловской площади в Киеве по случаю Дня Европы, который 21-го мая отмечается на Украине.
«Сегодня именно мы, украинцы, защищаем Европу, защищаем от варварства, от тирании, от терроризма, от агрессии, от милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом, — заявил он. — Мы, украинцы, сегодня на передовой защиты европейской цивилизации».
При этом Порошенко добавил, что Европа — это будущее Украины, отмечает телеканал «112 Украина».
«Европа — национальная идея, которая царит в сердцах украинцев, которая объединяет», — отметил глава государства.
Порошенко также надеется, что в будущем граждане Украины будут представлены в Европарламенте, Еврокомиссии, европейских институциях.
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