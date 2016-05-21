Пекин, 21 мая, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Число погибших в результате крупного пожара на швейной фабрике в городе Чжэнчжоу (Китай) возросло до шести человек, еще 7 получили ранения. Об этом сообщает RT.

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Трагедия произошла в субботу, 21-го мая, в провинции Хэнань. По предварительным данным, сначала прогремели несколько взрывов, потом вспыхнул пожар.

Очевидцы отмечают, что после ЧП персонал стал выпрыгивать из окон шестого этажа.

В ликвидации возгорания, площадь которого составила около 700 кв. метров, участвовали 140 человек и 26 единиц техники.

В настоящее время специалисты выясняют причины пожара.

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