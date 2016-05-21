Киев, 21 мая, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Власти Украины призывают Германию ускорить разработку предложений по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров с главой Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

ИА REGNUM Миссия ОБСЕ

«Глава государства обратился к Германии, как председательствующей в ОБСЕ стране, с просьбой ускорить разработку соответствующих предложений», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на официальном сайте главы украинского государства.

Кроме того, лидеры государств отметили важность продолжения диалога по освобождению всех заложников.

Ранее по итогам переговоров глав МИД «нормандской четверки» Москва дала понять, что необходимости в расширении мандата миссии ОБСЕ нет.

На этом настаивает президент Украины Петр Порошенко. По его мнению, вооруженные наблюдатели смогут обеспечить свободную агитацию перед выборами.