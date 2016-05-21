Москва, 21 мая, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Результат матча Финляндии и России определила удачная игра финнов в неравных составах. Они реализовали два большинства из четырёх, а россияне свои пять возможностей отличиться в большинстве не использовали.

Santeri Viinamäki Свитер болельщика сборной Финляндии

[[[flag-fi]]] Сборная Финляндии — Сборная [[[flag-ru]]] России 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Соперники финнов и россиян определятся сегодня вечером во втором полуфинальном матче, в котором встретятся Канада и США