Магас, 21 мая, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Деятельность законспирированной ячейки, связанной с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), пресекли в Ингушетии. Об этом, как передают «Ведомости», говорится в заявлении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

ИА REGNUM Террорист ИГ

«Группа состояла из 4-х жителей Ингушетии и была создана для совершения преступлений в отношении представителей органов власти, сотрудников правоохранительных органов, сторонников традиционного ислама», — отмечается в сообщении.

Силовики в ходе спецоперации задержали всех членов бандгруппы, а также ликвидировали схроны с оружием и боеприпасами.

«Из них (тайников) изъято: 3 готовых к применению СВУ, гранаты, автоматы Калашникова и пистолеты с глушителями, в том числе иностранного производства, а также свыше 2000 боеприпасов к стрелковому оружию», — говорится в сообщении.