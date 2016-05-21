Калуга, 21 мая, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Раритетную выставку одного экспоната — «Жалованная грамота царя Михаила Фёдоровича Романова калужанам 1620 года» — впервые, 21-го мая, в рамках международной акции «Ночь музеев» представил посетителям Калужский объединенный музей-заповедник, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из «Вести-Калуга» player.vgtrk.com Жалованная грамота царя Михаила Фёдоровича

По информации кураторов экспозиции, это самый ранний письменный источник, о Калуге, хранящийся на территории региона. Документ относится ко времени восстановления Калуги после разорения города запорожским гетманом Сагайдачным. Более полувека грамота не экспонировалась в музее. В рамках акции, у калужан и гостей областного центра имеется уникальная возможность соприкоснуться с этим редчайшим документом, характеризующим жизнь Калуги первой четверти XVII века.

Все калужские музеи присоседились к международной акции «Ночь музеев». До позднего вечера для желающих будут открыты музейные выставки и экспозиции.

Так, Калужский музей изобразительных искусств приглашает калужан и гостей города на выставку одной картины «Портрет генерал-фельдмаршала З.Г. Чернышева». С 15:00 в музее начались викторины и конкурсы для знатоков музейного искусства. Во внутреннем дворе музея проходят мастер-классы и концертная программа «Все музы в гости к нам» с участием калужских солистов и музыкальных коллективов. На протяжении всего мероприятия посетителей ожидают музыкальные сюрпризы в залах музея и лотерея по билетам в музей. С 22:00 до 23:00 для гостей музея пройдет виртуальное шоу «Музей на фасаде».

Посетители дома-музея А.Л. Чижевского увидят фильмы о гениальном русском ученом, а с 22.00 до 24.00 смогут посмотреть на звездное небо в телескоп «Мицар».

Мини-экспозицию «Неповторимое мгновенье для вдохновения пера» открыли в музее-заповеднике «Полотняный Завод». Она представляет уникальные мемориальные предметы семьи Гончаровых и А.С. Пушкина. Посетители могут увидеть подлинный веер Натальи Гончаровой, сделанный из панциря черепахи. Его края украшены узором в виде императорской короны. Крест-мощевик, принадлежавший ее сестре Александре Николаевне. Нагрудную икону Василия Пушкина — родного дяди Александра Сергеевича. А также портрет самого поэта, хранившийся в семье Гончаровых. Экспонаты привезли из Государственного исторического музея. В Полотняном Заводе они пробудут до 15-го июля.

«Это наша цель, привозить предметы, музейные предметы, которые представляют из себя национальную ценность в Полотняный Завод. И в первую очередь, чтобы они были связаны с Гончаровыми и Александром Сергеевичем Пушкиным, и с его окружением», — заявил генеральный директор Калужского объединенного музея заповедника Виталий Бессонов.

Калужан и гостей города ждут и в других музеях областного центра.