Киев, 21 мая, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Украина рассчитывает уже ближайшей осенью получить безвизовый режим со странами Европейского союза (ЕС). Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж Марк Захаров. 1976. СССР Крепитесь, Заграница нам поможет!

«Мы все вправе рассчитывать на него в этом году, я думаю, что это осень, то есть к концу лета должны завершиться все процедуры, — заявила она. — Я не хочу принимать каких-то аргументов в пользу того, что, возможно, какие-то политические предостережения с той или иной страны могут повредить приобретению этого статуса страны, которая имеет безвизовый режим со странами Шенгенской зоны».

При этом Климпуш-Цинцадзе добавила, что власти Украины выполнили все обязательства и ожидают выполнение «обязательств европейской стороной».

13-го мая комиссар Европейского союза по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос напомнил жителям Украины, что введение безвизового режима между Украиной и ЕС не предполагает права на получение работы в странах — членах ЕС.

«Наше предложение относительно безвизовых поездок для Украины находится в руках Совета ЕС и Европейского парламента, и я искренне надеюсь на то, что они примут его как можно скорее, — заявил еврочиновник. — Безвизовый режим касается усиления деловых, социальных и культурных связей между Евросоюзом и Украиной».

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