Уфа, 21 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Спартак» (Москва) на выезде уступил «Уфе» в матче 30-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 21 мая в Уфе, завершилась со счетом 1:3.

Владислав Фальшивомонетчик Футбольный клуб «Уфа»

Дубль в составе уфимской команды оформил Иван Пауревич, еще один мяч забил Силвестр Игбун. У «Спартака» гол престижа на счету Лоренсо Мельгарехо.

Таким образом, «Уфа» (27 очков) заняла спасительную 12-ю строчку в таблице российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Московский «Спартак» остался на 5-м месте и в следующем сезоне попробует свои силы в Лиге Европы.

Чемпионат России. 30-й тур

Уфа — Спартак — 3:1.

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