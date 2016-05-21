Варшава, 21 мая, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Североатлантический альянс внимательно следит за развитием вооруженных сил РФ, однако не хочет ввязываться в новую «холодную войну» с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польскому телеканалу TVN.

ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы (страны НАТО) в течение долгого времени наблюдаем, как РФ вкладывает значительные средства в вооруженные силы», — отметил генсек военного блока.

По его словам, НАТО приходится реагировать на «политику Москвы» и укреплять собственную оборону.

При этом Столтенберг добавил, что Североатлантический альянс пытается избежать эскалации отношений с Россией.

«Это не стратегическое партнерство, которое мы старались создать после «холодной войны», — подчеркнул генсек. — Но это также и не конфронтация».

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