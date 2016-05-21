Ватикан, 21 мая, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск 21-го мая в Ватикане обсудил с Александром Лукашенко ситуацию на Украине, сообщает госинформагентство БелТА об итогах визита руководителя постсоветской республики в Италию и Ватикан.

president.gov.by Встреча Александра Лукашенко и Папы Франциска в Ватикане

«Я высказал свою позицию, что нынешнее состояние, ситуация на востоке Украины, нуждается в новых инициативах, и желательно духовных», — рассказал Лукашенко подробности переговоров с главой Римско-католической церкви.

Лукашенко отметил, что прекращению гражданской войны на Украине способствовали бы неординарные шаги. Среди них руководителя постсоветской республики назвал коллективную молитву, а также возможную встречу в Белоруссии глав РПЦ и РКЦ.

«В данном случае я пригласил их в Белоруссию. Пригласили бы священнослужителей и европейских, и украинских, и российских, и наших. Сели бы, поговорили, а потом все вместе перед миллионами паломников помолились бы во имя мира», — сказал Лукашенко.

«Думаю, что хорошая была бы инициатива в развитие минских договоренностей», — добавил руководитель постсоветской республики.

Он также пояснил мотив своего визита в Италию и Ватикан, сообщив: «Италия всегда нас поддерживала в самые трудные времена. Италия и Ватикан (я их поблагодарил за это) очень много сделали для того, чтобы мы восстановили нормальные отношения с Евросоюзом. Мы этому уделили определенную часть времени, особенно с президентом Италии. И это причина моего визита на эту благодатную и священную землю. Я просто должен был поблагодарить этих людей за понимание того, что происходит в Белоруссии, и за нормализацию этих отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко, считающий себя «православным атеистом», неоднократно выступал с различными инициативами, ставящими под вопрос соблюдение принципа отделения церкви от государства. Лукашенко также возлагал большие надежды на Ватикан и католические организации в процессе снятия введённых США, Евросоюзом и их союзниками санкций в отношении официального Минска.