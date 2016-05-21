Москва, 21 мая, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на выезде переиграл московское «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 21-го мая в Химках, завершилась со счетом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Фиаско

Голы в составе гостей забили Артем Дзюба, Александр Кокорин и Доменико Кришито (пенальти).

Отметим, что в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» (59 очков) остался на третьей позиции, московское «Динамо» (25 очков) финишировало на 15-м месте и новый сезон начнет в ФНЛ.

Россия. Премьер-Лига. 30-й тур

«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3.

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