Домодедово, Московская область, 21 мая, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В аэропорту «Домодедово» совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь. Об этом сообщил РИАМО источник в воздушной гавани.

Моттль Д. А Аэропорт «Домодедово»

«В субботу, 21-го мая, у самолета, вылетевшего из Москвы в Симферополь, возникли проблемы с двигателем, командир самолета принял решение вернуться в аэропорт «Домодедово», — уточнил источник.

Воздушное судно совершило удачную посадку в аэропорту «Домодедово». В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Другие подробности пока неизвестны.