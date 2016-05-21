Оренбург, 21 мая, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области проводится проверка по факту взлома сайта регионального правительства. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 20 — го мая. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 21 мая сотрудник пресс-службы УМВД по региону Александр Караванский.

elbpresse.de Хакер

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, вечером 20-го мая произошел взлом официального интернет-портала Оренбургской области, и в новостной ленте неизвестными лицами была размещена информация, не соответствующая действительности. Губернатор и правительство Оренбургской области не имеют отношения к заведомо ложной информации. Государственные органы власти региона работают в плановом режиме. В настоящее время в обычном режиме работает и портал.

Добавим, что в 19:40 местного времени (17:40 мск) 20-го мая на сайте была размещена информация: «Сегодня, 23-го мая, в Правительстве Оренбургской области Правительством Оренбургской области было проведено экстренное совещание о неотложных мерах в связи с трагическими событиями в северных районах Республики Казахстан под председательством Губернатора Оренбургской области».

В частности, в тексте приводились слова руководителей силовых ведомств региона — МЧС, ФСБ и УМВД об усилении мер безопасности в Оренбургской области. Оренбуржцев предупреждали о террористической угрозе, экстремизме и надвигающейся гуманитарной катастрофе. Авторы публикации призывали сохранять бдительность, не сообщать в интернете о передвижениях военной техники, не обсуждать действия силовых ведомств, не «муссировать вредные слухи», обращать внимание на людей и подозрительные предметы, сообщает портал RIA56.

Сайт orsk.ru, в свою очередь сообщил, что в соседнем Казахстане на 21 мая оппозицией были запланированы массовые протестные акции по всей стране, которые уже назвали «Казахской весной». Её отголоски докатились и до Оренбургской области. Так, на правительственном портале в информации о вымышленном совещании глава области Юрий Берг якобы рассказал о «гидре фашизма» и «грязном сапоге американских интервентов», а Казахстан показал своё «истинное лицо, на котором теперь отчётливо проступил звериный оскал русофобии и национализма».

Интернет-ресурс RIA56 также отметил, что ответственность за взлом портала взяла на себя проукраинская хакерская группировка Рух8, опубликовав информацию об этом на собственном сайте. Операцию по взлому портала правительства Оренбургской области они назвали «Стеклянный шар».