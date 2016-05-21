Москва, 21 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Сбросившуюся днем 21-го мая с Большого Москворецкого моста женщину извлекли из воды спасатели. О падении человека в воду, в региональное управление МЧС сообщили очевидцы, сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

Kristaps Bergfelds Суицид

Сообщение на горячую линию МЧС поступило в 12:47. Оперативно прибывшая к месту происшествия бригада спасателей извлекла женщину в 5 метрах от берега в районе Раушской набережной. Женщина оказалась жива.

Как сообщили агентству «Москва» представители экстренных служб, 59-летняя женщина совершила прыжок в реку с целью покончить жизнь самоубийством. В настоящее время ее передали в руки медработников.