Калуга, 21 мая, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 21-го мая в Калужской области состоялся заключительный региональный этап акции «Всероссийский день посадки леса». Второй год акция проходит в поддержку проекта «Лес Победы» общественного движения «Зеленая Россия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве лесного хозяйства.

admoblkaluga.ru Калужане поддержали проект «Лес Победы»

В районе озера Вырка молодые деревья посадили представители органов исполнительной власти, лесной отрасли, МЧС России, учащиеся образовательных учреждений и воспитанники школьных лесничеств.

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны было высажено несколько тысяч саженцев деревьев различных пород. Всего с начала этого года на землях лесного фонда области посажено порядка 151 га лесных культур, произведена очистка леса от мусора на площади 34 га.

Лесоводы области уже выполнили годовой план посадки леса. Лесные культуры созданы на площади более 2 тысяч гектаров, при плане 1922 гектара. План по посадкам перевыполнен на 10%. Наиболее отличились с Хвастовичский, Жиздринский и Малоярославецкий районы.

Приветствуя участников мероприятия, министр лесного хозяйства области Владимир Макаркин подчеркнул, что «Лес Победы» — воистину народный масштабный проект. В создании этого живого памятника участвуют миллионы россиян. Только в Калужской области его поддержали более восьми тысяч человек. «Уверен, что в будущем число сторонников этого эколого-патриотического проекта будет расти», — отметил глава ведомства.

В сегодняшней акции также приняли участие руководители региона и областного центра, которые высадили липовую аллею на территории больницы, расположенной в лесном массиве Калуги.