Вашингтон, 21 мая, 2016, 15:46 — ИА Регнум.



Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». Реж. Фёдор Хитрук. 1965. СССР Негров нет?

Президент США Барак Обама подписал закон о модернизации терминов, относящихся к национальным меньшинствам. Согласно принятому документу, в федеральных законах теперь не будет таких определений как «негр» и «восточный» (Oriental), поскольку они являются оскорбительными. Об этом в субботу, 21-го мая сообщает The Hill.

Подписание документа горячо приветствовал один из его авторов Грейс Мэн. «Термин «восточный» не имеет смысла в федеральном законодательстве; наконец этот оскорбительный и устаревший термин ушел безвозвратно в прошлое», — заявил Мэн, поблагодарив Обаму за подписание закона.

Теперь вместо «оскорбительных» терминов для обозначения выходцев из стран Африки и Азии в законодательном поле США предусмотрены новые толерантные определения. Так слово «негр» теперь будет заменено на уже известное всем «афроамериканец», а вместо «восточный» предлагается использовать «американец азиатского происхождения».