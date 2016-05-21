Москва, 21 мая, 2016, 15:41 — ИА Регнум. ЦСКА, которому только победа гарантировала первое место, забил свой победный, как оказалось, гол, в середине первого тайма. «Ростов» выиграл, но это уже не имело значения. ЦСКА — первый, «Ростов» — второй.

Lightning Болельщики ЦСКА

«Зенит» обыграл «Динамо»3:0, и занял третье место, а вот «Динамо» впервые в своей истории покидает высшую лигу.

Покидают высшую лигу и футболисты «Мордовии». Вместо них и динамовцев приходят оренбургский «Газовик» и тульский «Арсенал».

В переходных матчах встретятся «Кубань» и «Томь», «Анжи» и астраханский «Волгарь».

Результаты последнего тура чемпионата России по футболу:

«Локомотив» — «Мордовия» 3:0 (1:0)

(1:0) «Динамо» — «Зенит» 0:3 (0:0)

(0:0) «Урал» — «Кубань» 2:0 (1:0)

(1:0) «Терек» — «Ростов» 0:2 (0:1)

(0:1) «Уфа» — «Спартак» 3:1 (2:1)

(2:1) «Краснодар» — «Амкар» 1:0 (1:0)

(1:0) «Рубин» — ЦСКА 0:1 (0:1)

(0:1) «Крылья Советов» — «Анжи» 0:0 (0:0)

Турнирную таблицу в окончательном виде можно посмотреть здесь.