Ашхабад, 21 мая, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Туркменская делегация приняла участие в очередном заседании, посвященном сотрудничеству Европейского союза и Туркмении в области прав человека, состоявшемся в столице Бельгии. Об этом сегодня, 21-го мая, сообщил информационно-аналитический портал «Turkmenistan.ru».

Martijn.Munneke from Netherlands Памятник Туркменбаши в Ашхабаде

На мероприятии присутствовали представители Европейской службы внешнеполитической деятельности, Офиса специального представителя ЕС по Центральной Азии и Генерального директората по развитию и сотрудничеству Еврокомиссии.

Участники заседания обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества по таким вопросам, как конституционная реформа института омбудсмена, усовершенствование законодательства с учетом общепризнанных норм международного права и деятельность национальных учреждений по защите прав человека.

«Делегация ЕС положительно оценила принятие Туркменией Национального плана действий в области прав человека на 2016 — 2020 годы и выразила готовность к партнерству в данном направлении», — подытожило интернет-издание.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Госдепартамент США в ежегодном докладе, посвященном соблюдению прав человека, охарактеризовал Туркмению как страну, которая «имеет авторитарное правительство под контролем президента Гурбангулы Бердымухамедова и его ближайшего окружения». В документе также было отмечено, что основными проблемами этой среднеазиатской республики являются: невозможность проведения в стране свободных и справедливых выборов, произвольные аресты, пытки, ограничение свободы вероисповедания, свободы слова, свободы собраний и свободы передвижения, а также безнаказанность сотрудников силовых ведомств и членов правительства, нарушающих права человека. Схожее мнение ранее также озвучивали Freedom House и ряд других правозащитных организаций.