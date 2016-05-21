Москва, 21 мая, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В ближайшее время пенсионный возраст в стране повышен не будет. А сама тема его дефицита искусственно раздута. Об этом в интервью телеканалу «Вести» заместитель председателя правительства России Ольга Голодец заявила в субботу, 21-го мая.

archive.government.ru Ольга Голодец

В связи с просьбой корреспондента назвать дату повышения пенсионного возраста в России, Голодец заявила о том, что правительство не планирует никаких повышений возраста выхода на пенсию в ближайшее время. «Тема дефицита Пенсионного фонда, конечно, преувеличена. Это некоторый миф», - заявила вице-премьер РФ.

На повторную апелляцию собеседника к дефициту фонда, Голодец пояснила, что по сравнению с 2012 годом (временем, когда Ольга Юрьевна назначена на должность заместителя главы российского правительства) Пенсионный фонд РФ «лучше сбалансирован — на полтора триллиона рублей».

Кроме того, добавила вице-премьер, прежде чем вести серьезный разговор о повышении пенсионного возраста, необходимо для начала увеличить продолжительность жизни российских граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что против реформы пенсионной системы выступил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Возраст выхода на пенсию должен быть обусловлен научными медицинскими исследованиями, а не требованиями бюджета, уверен сенатор.

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