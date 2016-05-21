Калуга, 21 мая, 2016, 15:08 — ИА Регнум. На 18,3% поднялись цены на картофель в калужских магазинах федеральных сетей. В период с 11-го по 18 мая также наблюдалось увеличение цен на рыбу мороженую — на 1,2% и яблоки — на 3%, сообщает 21-го мая корреспондент ИА REGNUM, по материалам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков области и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги. Его провел заместитель министра конкурентной политики Калужской области Лев Марченков.

xn--p1ai Картофель

Между тем, отмечено уменьшение цен — на масло сливочное — на 0,7%, сыр — на 1%, капусту — на 5,4%, огурцы — на 5,3%, помидоры — на 6,2%. В других форматах торговли фиксируются сходные изменения цен. Стабильный уровень цен сохраняется на рынках и ярмарках.

В Калуге среди отдельных областных центров регионов ЦФО минимальные цены отмечаются на яйцо куриное, маргарин, сыры, печенье, крупу гречневую-ядрицу, помидоры и яблоки.