Мурманск, 21 мая, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Детский травмпункт в Мурманске переполнен. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед министерства здравоохранения Мурманской области, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Геннадий Лаврушин.

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«В год мы имеем от 8-ми с половиной тысяч амбулаторных посещений и около полутора тысяч тех детей, которые нуждаются в лечении в стационаре, — отметил Лаврушин. — Это получается порядка 10-ти тысяч детей обслуживаются в травмпункте и отделениях. Это и переломы, и обширные раны, электротравмы, ожоги. Причин бывает достаточно много. На сегодняшний день наше отделение абсолютно переполнено. Причём, если сравнить, то основная масса — это подростки до 18-ти лет».

По мнению эксперта, часто дети получают травмы не потому, что «мама не доглядела». «А потому что сами не должным образом ведут себя на улице. Это не только катание на роликовых коньках, это ходьба в наушниках во дворах, по проезжей части. И это тяжелейшие переломы, которые требуют хирургического лечения», — отметил Лаврушин.

Напомним, в Мурманской области не наблюдается снижения показателей детского травматизма. Как сообщало ИА REGNUM, около 15-ти тысяч детей ежегодно получают те или иные травмы, и не все из них являются тяжёлыми.

Добавим, за последние два года практически в два раза выросло число случаев отравления детей медикаментами и какими-либо химическими веществами.