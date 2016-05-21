Калуга, 21 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. «Степень защищенности, которой сегодня оснащены пункты сдачи ЕГЭ, практически исключает возможность использования подсказок аттестуемыми. Все аудитории оборудованы системой online наблюдения и в этом году мы в регионе используем сигналы подавления связи, так называемые «глушилки», они будут установлены в каждом пункте. Зная, что проблемным местом, где ребята находятся вне контроля наблюдателей, является туалетная комната, то они будут работать и в этой зоне», — заявил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев на встрече с общественными наблюдателями на Едином государственном экзамене, сообщает 21-го мая корреспондент ИА REGNUM.

molodezh40.ru Общественные наблюдатели на ЕГЭ

По словам министра, наличие в карманах учащихся мобильных телефонов, запрещенных к использованию на экзамене, как и в прошлые годы, проверит металлоискатель. Подсказки присутствующих в аудиториях учителей также недопустимы. Тех, кто воспользовался шпаргалками, отстранят от экзамена. В прошлом году с ЕГЭ в области были удалены 6 человек.

В этом году в калужском регионе аккредитацию на участие в ЕГЭ получили 370 наблюдателей. Среди них 40 студентов и 16 членов Общественной палаты Калужской области, к ним присоединятся и федеральные общественные наблюдатели. В их поле внимания в момент проведения ЕГЭ окажется 4768 человек — такое количество школьников в этом году будут сдавать Единый государственный экзамен. В одной аудитории будет находиться не более одного наблюдателя. Никто из них не должен вмешиваться в ход проведения экзамена, а обязан лишь информировать председателя Пункта приема ЕГЭ о замеченных нарушениях. Наблюдатели должны помнить, что на протяжении всего ЕГЭ не могут пользоваться мобильной связью. Звонки обязаны осуществлять только в штабе Пункта и только касающиеся экзамена.

Обращаясь к общественным наблюдателям, министр Александр Аникеев отметил, что и в этом году нужно приложить все усилия для того, чтобы экзамен прошел объективно и с соблюдением законодательства.