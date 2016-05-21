Санкт-Петербург, 21 мая, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Рейсовый автобус в Санкт-Петербурге, следующий по улице Ленсоветовской, врезался в путепровод, по которому проходит улица Софийская. Судя по всему, водитель не заметил дорожного знака, предупреждающего об ограничении проезда транспорта по высоте. Об инциденте, произошедшем в субботу, 21 мая, сообщает Life.Ru.

ru.torange.biz Ограничение высоты

Как отметили в правоохранительных органах, во время ДТП никто не пострадал. Однако, очевидцы сообщают об одной пассажирке автобуса: девушке наложили шейный корсет и отправили в медицинское учреждение.

Со слов свидетелей, передняя часть автобуса от удара оказалась буквально вдавлена в салон машины. «Метра три, наверное», - сообщает один из пассажиров.