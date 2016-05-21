Калуга, 21 мая, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина Калужской области стало членом Ассоциации вертолетной индустрии. Церемония подписания соглашения состоялась на Международной выставки вертолетной индустрии «HeliRussia — 2016», сообщает 21-го мая корреспондент ИА REGNUM.

technologiya.ru Соглашение подписано

Документ, подписанный генеральным директором «Технологии» Андреем Силкиным и председателем правления Ассоциации Михаилом Казачковым, является основой для партнерских отношений и развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере вертолетной индустрии. Соглашение регламентирует формы и способы взаимодействия, направленного на активизацию деятельности в области гражданского вертолётостроения. ОНПП «Технология», обладающее мощной научно-исследовательской компонентой, будет активно привлекаться к решению актуальных задач предприятий, входящих в Ассоциацию.

«Выполнение задачи по развитию гражданского сектора вертолётостроения, поставленной руководством страны, невозможно без тесной кооперации. В основе успеха лежит оперативный обмен информацией и максимально быстрое внедрение самых передовых технологий. Роль Ассоциации вертолётной индустрии, как координирующего центра в данном процессе, трудно переоценить. Заключённое соглашение является важным условием катализации процесса внедрения современных технологий в вертолетной индустрии России», — заявил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.