Севастополь, 21 мая, 2016, 13:16 — ИА Регнум. 21-го мая в Севастополе пройдет уже традиционная для города «Ночь музеев». Севастополь участвует в ней в пятый раз, передает корреспондент ИА REGNUM.

JuliaSevastopol Севастопольский художественный музей им. М. Крошицкого

Традиционно центром праздничного действа станет Севастопольский художественный музей имени Михаила Крошицкого. Сегодня двери музея будут открыты с 18:00 до 23:00.

Посетителям Севастопольского художественного музея предложат мастер-классы, интерактивные лекции и фотовыставки. Севастопольцы смогут перенестись в атмосферу довоенных и военных танцплощадок и даже «побывать» в воссозданном мире знаменитых полотен. Будут работать шесть залов — с фондовыми выставками и постоянной экспозицией шедевров.

Зрителей ждут сюрпризы — презентация проекта «Севастополь_3D_История» и кинетическая инсталляция к картине И.К. Айвазовского.

С 16:00 до 20:00 часов ждет гостей и Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

На выставке одного предмета «Взгляд сквозь столетия» представят уникальный полихромный портрет юноши четвертого века до нашей эры, найденный 55 лет назад при раскопках башни Зенона. Это самая значительная находка из ядра знаменитой херсонесской башни.

Всего в этом году ночных посетителей будут встречать восемь культурных площадок города. Среди них также Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя и кинотеатр «Победа», где в полночь в трех залах параллельно начнут показ фильмов Андрея Тарковского. Каждую из заявленных локаций можно посетить бесплатно.