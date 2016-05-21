Липецк, 21 мая, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Следовавший из Саратовской области в подмосковную Кубинку истребитель СУ-27 выполнил экстренную посадку в аэропорту Липецка. По предварительным данным, полет пришлось прервать из-за неисправности в двигателе летательного аппарата, сообщают 21-го мая «Вести».

Моттль Д. А Су-27 «Русских Витязей»

Во время незапланированной посадки ни пилот, ни его машина не пострадали.

Отмечается, что истребитель направлялся на авиационный праздник, который проходит в Кубинке Московской области. Масштабное авиашоу приурочено к 25-летию известных российских пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».